12 yıldır çalışıyordu: Deneyimli isim, Habertürk'e böyle veda etti

Son günlerde Ciner Medya Grubu bünyesindeki Show TV ve Habertürk TV’de yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. MedyaRadar’ın özel haberine göre deneyimli kameraman Özgür Balaban, Habertürk TV ile yolları ayırdı.

“AYRILMA VAKTİ GELDİ ÇATTI…”

Vedasını sosyal medya hesabından duyuran Özgür Balaban, “Merhaba kıymetli Habertürk TV çalışma arkadaşlarım, 12 yıldır haber merkezinde kameraman olarak hep beraber büyük özveri ile çalıştığım yüreği kocaman mesai arkadaşlarım. Evet ayrılma vakti geldi çattı.. Bana kattıklarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki sizleri tanımışım, hakınızı helal ediniz. Hayat hep güzel haberler yapmanıza vesile olsun hoşçakalın” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR BALABAN KİMDİR?

Özgür Balaban, 2012 yılı Mayıs ayında Habertürk kadrosuna dahil oldu.

Deneyimli isim bugüne kadar da kariyerine Habertürk’te devam etti ve birçok önemli olayda görev aldı. Özgür Balaban’ın yeni adresi ise henüz bilinmiyor.