10 ülkenin Eurovision temsilcisinde 'Gazze'de ateşkes' çağrısı

Avrupa'dan 10 ülkenin Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacak sanatçıları Gazze'de acil ve sürekli bir ateşkes çağrısında bulundu.

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10 ülkenin Eurovision temsilcisinde 'Gazze'de ateşkes' çağrısı

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'nun Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacak sanatçıları, Gazze'de acil ve sürekli bir ateşkes çağrısında bulundu.

'Gazze'deki Duruma Sessiz Kalmaktan Rahatsızız'

11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacak söz konusu 10 ülkenin temsilcileri, işgal altındaki Filistin topraklarında ve özellikle Gazze'deki duruma ilişkin sessiz kalmalarından rahatsızlık duyduklarını, sosyal medya aracılığıyla yaptıkları ortak açıklamayla ifade ettiler.

Açıklamada, "Bizim için mazlumlarla dayanışma içinde olmak, barış, acil ve sürdürülebilir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili içten dileklerimizi iletmek çok önemli." ifadesini kullanan sanatçılar, nefretin, İslamofobi ve antisemitizm de dahil olmak üzere tüm formlarına karşı olduklarını vurguladı.

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