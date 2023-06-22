Çalışan Gazeteciler Günü'nde gözaltına alınıp tutuklanmıştı: Sezgin Kartal tahliye edildi
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gözaltına alınarak tutuklanan Sezgin Kartal, tahliye edildi.
‘Terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gözaltına alınarak tutuklanan gazeteci Sezgin Kartal tahliye edildi.
Dosyasına gizlilik kararı konulan Kartal, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.
Kartal, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi
Kaynak: Gerçek Gündem
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