Zeynep Beşerler 1. sınıf matematik sorusunu paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
Oyuncu Zeynep Beşerler, oğlunun matematik sorusunu takipçileriyle paylaştı, "Sizce 1.sınıf matematik kitabında böyle sorular olması normal mi?" diye sordu.
Oyuncu Zeynep Beşerler, sosyal medya hesabından 1. sınıfa giden oğlunun matematik kitabındaki sorulara tepki gösterdi. Beşerler, "Sizce 1.sınıf matematik kitabında böyle sorular olması normal mi? Bana mı çok değişik geldi, çıkamadım işin içinden" dedi.
Bir takipçisinin "Normal Zeynep Hanım, matematiğin günlük hayatla ilişkisini kurmaları isteniyor öğrencinin" yorumuna cevap veren Beşerler, "Evet ama 6 yaşındaki çocuk çantanın, kalemtıraşın fiyatını nasıl araştırsın, ayrıca hangi çıkan fiyatı baz alsın? Bilmiyorum bana fazla gereksiz geldi bu sorular sanırım" ifadelerini kullandı.
Kimi sosyal medya kullanıcısı Beşerler'e hak verirken, kimi de yeni eğitim sisteminden bahsetti.
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