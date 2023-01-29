Şiirlerini Tatlıses'e göstermek istedi, ulaşamayınca tehdit etti
Yazdığı şiirlerini İbrahim Tatlıses'e göstermek isteyen bir kişi, ünlü sanatçıya ulaşamayınca tehditler savurdu.
Daha önce silahlı saldırıya uğrayan şarkıcı İbrahim Tatlıses’in prodüksiyon şirketini araya bir kişi, “Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” dedi.
Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Tatlıses'e ulaşmak ve şiirlerini göstermek isteyip ofisini arayan bir kişi tehditler savurdu.
Ercan Y., şiir yazdığını ve İbrahim Tatlıses'in de incelemesini istedi. İddiaya göre şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' ifadelerini kullandı.
Şirket avukatları durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.
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