Banu Alkan evleneceği tarihi duyurdu
Oyuncu Banu Alkan, bir süredir aşk yaşadığı Kemal Yıldız ile evlilik kararı aldı. Ünlü ismin düğün tarihi ile yeri de belli oldu.
Ünlü oyuncu Banu Alkan, geçtiğimiz yıl iş insanı Kemal Yıldız ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Mutlu birliktelikleri olduğunu her fırsatta ifade eden Banu Alkan ile Kemal Yıldız, evlilik için ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
DÜĞÜN TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU
Ensonhaber'e konuşan Yeşilçam oyuncusu Banu Alkan, yakın zamanda evleneceğini belirtti. Alkan, düğün için tarih verdi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Alkan, konuya ilgili, "Düğün hazırlıklarına başladık. Mayıs, haziran gibi düşünüyoruz. Daha evvel söyledik ama net mayıs ya da haziran şu an. Kemal İstanbul'da istiyor düğünü. Ben Fransa'da istiyordum bir otelde. Ama o İstanbul'da istiyor. Mekanı da kendi seçsin öyle değil mi?" şeklinde konuştu.
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