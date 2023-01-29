Ünlü manken vize almak isterken dolandırıldı

2016 Miss Turkey yarışmacılarından manken Dilara Kurşun, vize almak için anlaştığı işletmeciye belgelerini gönderdikten sonra bir daha ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Kurşun'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçen yıl kasım ayında Schengen vizesi almak isteyen manken, işletmeci Gökmen Ö. ile iletişime geçti. Vize işlemleri için fotoğraf ile pasaportunu kargo ile gönderen Kurşun, harç ve masraflar için 6 bin 300 lira ödedi.

Sabah'ın haberine göre, oyalandığını fark eden Kurşun belgelerini geri istedi ancak Gökmen Ö.'ye ulaşamadı. İşletmecinin numarasının kullanım dışı olması üzerine paniğe kapılan Kurşun, şikayetçi oldu.

Dolandırıldığını ve kişisel bilgileri Gökmen Ö.'nün elinde olduğu için başına gelebilecek olaylardan korktuğunu söyleyen manken, şahsın cezalandırılmasını istedi.

Adresinde bulunamayan ve telefonuna ulaşılamayan Gökmen Ö. ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.