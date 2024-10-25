Zerrin Özer'den Sevenlerini Üzecek Haber: Hastalığını Açıkladı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, magazinci.com'un düzenlediği ödül töreninde 'Yılın Şarkısı' ödülüne layık görüldü. 66 yaşındaki sanatçı, ödülünü alırken sağlık durumu hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Beyin damarlarında önemli daralmalar bulunduğunu belirten Özer, "Beyin damarlarımdan ikisinde ciddi daralmalar var. Bu nedenle yürümekte zorluk çekiyorum. Ancak bu gece burada olmak ve dimdik durmak için geldim" dedi.

Özer, ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına da değinerek, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

ZERRİN ÖZER KİMDİR?

Zerrin Özer, 4 Kasım 1957'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1970'li yılların öne çıkan sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer, eğitim hayatını Ankara'da tamamlamıştır.

1975 yılında TRT'nin düzenlediği bir yarışmaya katılarak birincilik elde etmiş, müzik kariyerinde ablasının desteğiyle ilerlemiştir. 1976 yılında ilk plağı "Bizler ve Sizler / Yalvarırım"ı yayımlamıştır. İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği alanında çalışarak 1979 yılında Orhan Gencebay'ın söz ve müziğine sahip "Gönül" adlı parçasıyla büyük bir çıkış yapmıştır. 1980 yılında "Gönül / Yaman Olurum" ile Altın Plak Ödülü'nü kazanmış, aynı yıl içinde "Seni Seviyorum" adlı ilk stüdyo albümünü yayımlamıştır.

Özer, 1982 yılında Paris'te "Binbir Gece" adıyla yurt dışındaki ilk konserlerini vermiş ve bir yıl sonra Olympia'da bir resitalde sahne almıştır. 1980'li yıllar, sanatçı için birçok albümün yayımlandığı bir dönem olmuştur; "Mutluluklar Dilerim", "Evcilik Oyunu", "Kırmızı", "Dayanamıyorum" ve "Dünya Tatlısı" albümleri bu dönemde dinleyicilerle buluşmuştur.

1990 yılında çıkan "İşte Ben" albümü, ona "En İyi Albüm Ödülü" kazandırmıştır. Müzik kariyerine bir süre ara veren Özer, 1996 yılında "Zerrin Özer" albümüyle geri dönmüş ve bir yıl sonra "Zerrin Özer 97" albümünü çıkarmıştır. 2000 yılında yayımladığı "Bir Zerrin Özer Arşivi" adlı derleme albümü ile ikinci kez "En İyi Albüm Ödülü"nü kazanmıştır. 2005 yılında "Ve Böyle Bir Şey" adlı türkü-caz albümüyle büyük ilgi görmüş ve Altın Plak Ödülü'nü elde etmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi