Şok Karar! ATV'nin Sevilen Dizisinin Fişi Çekildi, Final Yapıyor

İddialı dizilerin teker teker final yapacaklarını duyurmasının ardından bir üzücü haber de ATV'nin çok konuşulan dizisinden geldi. Pazartesi günleri yayınlanan Karadut dizisinin fişi çekildi, erken final yapacak.

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Şok Karar! ATV'nin Sevilen Dizisinin Fişi Çekildi, Final Yapıyor

Yeni sezonda iddialı dizilerin peş peşe final yapması dikkat çekiyor. Son olarak Kanal D'nin yeni dizisi 'Güzel Aşklar Diyarı' final kararı alırken, bir final haberi daha geldi.

ATV'de yayınlanan Sırma Yanık'ın kaleme aldığı 'Karadut' dizisi, ilk bölümüyle büyük bir ilgi uyandırmıştı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı dizinin fişi çekildi. Karadut, 6. bölümünde final yapma kararı aldı.

Şok Karar! ATV'nin Sevilen Dizisinin Fişi Çekildi, Final Yapıyor - Resim : 1

Tims&B imzalı yapım, çok satan bir yaşam koçu olan Zuhal Erdem'in ailesi ve çevresindeki kişilerin hayatını mercek altına alıyordu. Dizinin pazartesi günü yayınlanacak altıncı bölümü, final bölümüne dönüştürüldü.

Şok Karar! ATV'nin Sevilen Dizisinin Fişi Çekildi, Final Yapıyor - Resim : 2

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyordu.

Dev Kadrolu Dizi Final Yapıyor! Reytingleri Düştü, Kanal Fişini Çekti...Dev Kadrolu Dizi Final Yapıyor! Reytingleri Düştü, Kanal Fişini Çekti...Güncel

Kaynak: Birsen Altuntaş

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