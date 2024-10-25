Şok Karar! ATV'nin Sevilen Dizisinin Fişi Çekildi, Final Yapıyor

Yeni sezonda iddialı dizilerin peş peşe final yapması dikkat çekiyor. Son olarak Kanal D'nin yeni dizisi 'Güzel Aşklar Diyarı' final kararı alırken, bir final haberi daha geldi.

ATV'de yayınlanan Sırma Yanık'ın kaleme aldığı 'Karadut' dizisi, ilk bölümüyle büyük bir ilgi uyandırmıştı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı dizinin fişi çekildi. Karadut, 6. bölümünde final yapma kararı aldı.

Tims&B imzalı yapım, çok satan bir yaşam koçu olan Zuhal Erdem'in ailesi ve çevresindeki kişilerin hayatını mercek altına alıyordu. Dizinin pazartesi günü yayınlanacak altıncı bölümü, final bölümüne dönüştürüldü.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyordu.

Kaynak: Birsen Altuntaş