Zehra Güneş Çok Sinirlendi: Fark Edince Kendisini Tutamadı...
A Milli Voleybol Takımı yıldızlarından Zehra Güneş, Trabzon'da çok sinirlendi. Zehra Güneş kendini tutamayarak "Neden?" diye bağırdı. İşte detaylar...
A Milli Voleybol Takımımızın yıldızı Zehra Güneş, Trabzon'da bir etkinliğe katıldı. Güneş, etkinlikte sinir küpüne döndü.
Zehra Güneş fotoğraflarını çeken muhabire bağırdı. Kendini tutamayan Zehra Güneş, "Neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba?" diyerek tepki gösterdi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.