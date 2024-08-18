Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Sokakta Yatıyor! 'Sadece İki Sanatçı Yardım Ediyor'

Yeşilçam sanatçısı Recep Bülbülses, ciddi maddi sorunlarının olduğunu söyleyerek, sokaklarda yatmak zorunda kaldığını açıkladı. Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık haricinde hiç kimseden yardım alamadığını belirten Bülbülses, “Yeşilçam diye bir şey kalmadı artık. Bizim gibi eski sanatçıları öldürdüler. Kira verecek durumum yok, zor durumdayım” dedi.

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Sokakta Yatıyor! 'Sadece İki Sanatçı Yardım Ediyor'

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Recep Bülbülses, büyük bir maddi sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyerek, zor günler yaşadığını ifade etti. Kariyeri boyunca 90'ın üzerinde sinema filminde rol alan Bülbülses, Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık dışında ünlü isimlerden yardım alamadığını gözyaşlarıyla anlattı. Şu anda kalacak bir evi olmadığı için sokaklarda yaşadığını belirten oyuncu, sevenlerinden ve sanatçılardan yardım istedi.

'BİZİM GİBİ ESKİ SANATÇILARI ÖLDÜRDÜLER'

Recep Bülbülses, hayatının çok kötü olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz camiamız nankör. 'Düşenin dostu yok' derler ama tabii ki Yeşilçam'a saygı duyuyorum. Yeşilçam diye bir şey kalmadı artık. Bizim gibi eski sanatçıları öldürdüler. Sağdan soldan yardımcı olanlardan Allah yardımcı olsun. Güzel değerli insanların bana sözleri var. Hülya Koçyiğit'ten engelli araba rica ettim. Sağ olsun inşallah hayırlısıyla bekliyorum. Sosyal güvencem yok. Değerli Yıldız Tilbe'den Allah razı olsun, arada konserlerine gidiyorum. Bana en güzel şekilde yardım etmeye çalışıyor. Kerem Alışık yardım ediyor aydan aya. Sağda solda kalıyorum. Birilerinin yanında kalıyorum. Kira verecek durumum yok, zor durumdayım."

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