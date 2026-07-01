Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Kamuran İnselel Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kamuran İnselel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyururken, sanat camiasını yasa boğan İnselel, uzun yıllar rol aldığı unutulmaz film ve dizilerle hafızalarda yer edindi.

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Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Kamuran İnselel Hayatını Kaybetti
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Bir süredir Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören oyuncu Kamuran İnselel, 88 yaşında vefat etti. Geçtiğimiz hafta rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İnselel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamuran İnselel'in vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allahtan Rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

KAMURAN İNSELEL KİMDİR?

"Sefiller", “Zirvenin Bedeli”, “Yapayalnız”, “Devrim Gecesi” gibi Yeşilçam filmlerinde uzun yıllar rol alan ve tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında birçok projede bulunan Kamuran İnselel, canlandırdığı karakterlerle Türk izleyicisinin hafızasında iz bırakan isimler arasında yer aldı. Başarılı oyuncu, kariyeri boyunca farklı yapımlarda üstlendiği rollerle geniş bir hayran kitlesine ulaşırken, Türk sanat dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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