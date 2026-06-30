Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş Bu Kez El Ele Yakalandı

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Dizide Ceylan ve Haydar Ali karakterlerini canlandıran Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın set arkadaşlığını aşka dönüştürdüğü yönündeki iddialar bir süredir magazin kulislerinde konuşuluyordu. Sezon finalinin ardından birlikte yurt dışına çıkan oyuncuların ilk olarak Los Angeles'ta aynı gece kulübünde görüntülenmesi dikkat çekmişti.

ABD tatillerini sürdüren ikili, bu kez New York'un Brooklyn semtinde objektiflere takıldı. Sokaklarda birlikte yürüyen Özkan ve Aktaş'ın bir market çıkışında ellerinde çiçeklerle el ele görüntülenmesi, aşk iddialarını iyice güçlendirdi.

Ortaya çıkan kareler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı "Sette başlayan yakınlık aşka dönüştü" ve "Dizi aşkı gerçek oldu" yorumlarında bulundu. İkiliden ise haklarında çıkan iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi