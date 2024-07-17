Yeşilçam'ın Usta İsmi Huzurevinde Öldü

Yeşilçam'ın usta yönetmeni ve tiyatro oyuncusu Yıldırım Yanılmaz, kaldığı huzurevinde vefat etti. 78 yaşındaki Yanılmazın acı haberini arkadaşı Ferdinand Haralanbidu verdi.

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Yeşilçam'ın Usta İsmi Huzurevinde Öldü

Kariyerine Yeşilçam filmleriyle başlayan ünlü yönetmen ve tiyatro oyuncusu Yıldırım Yanılmaz, 78 yaşında hayatını kaybetti. Yanılmaz’ın bir süredir Karesi Belediyesi’ne ait huzurevinde kaldığı ortaya çıktı.

Ünlü yönetmenin vefat haberini sihirbaz olan arkadaşı Ferdinand Haralanbidu duyurdu.

YILDIRIM YANILMAZ KİMDİR?

18 Ocak 1946’da Zonguldak’ta doğan Yıldırım Yanılmaz, konservatuvarda öğrenim görüp İsmail Dümbüllü’den geleneksel tiyatro öğrendi. Profesyonel olarak 1969 yılında Halit Refiğ‘in “Bir Türk’e Gönül Verdim” filminde yönetmen yardımcılığı yaparak sinemaya adım attı. 1986 yılında “Düğüm” adlı filmle yönetmenliğe başladı. Otobüs Yolcuları/İhsaniye-Karasu, Hesap Günü (2006), Deniz Gülü, “Ölüm Oyunu”, “Aptallık Rekoru” gibi filmlere ve Orhan Veli’nin "İlham Perisi Bella" belgeseline imza attı. Şengün Konağı, Çiçek Taksi, Güneş Doğacak gibi projelerde de rol aldı.

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