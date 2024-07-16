Ünlü Oyuncu Yoğun Bakıma Alındı

Oyuncu ve Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma alındı. En son 'Sandık Kokusu' dizisinde boy gösteren 73 yaşındaki Çeyrekbaşı hastaneye kaldırıldı.

TemizMagazin'in haberine göre, deneyimli sanatçının pıhtı atması sebebiyle yoğun bakıma aldığı öğrenildi.

SEMA ÇEYREKBAŞI KİMDİR?

1951 yılında dünyaya gelen Sema Çeyrekbaşı, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur.

Çeyrekbaşı, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı. 2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem