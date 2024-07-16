Ümit Erdim'in Eski Eşi Seda Çınar'a Taciz! Beni Ve Çocuklarımı...

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'le yedi yıllık evliliğine tek celsede son veren Seda Çınar, bir süredir sosyal medyadan taciz edildiğini söyledi. Konuyu yargıya taşıdığını duyuran Çınar, "Beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem benim de adım Seda değil" ifadelerini kullandı.

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Ümit Erdim'in Eski Eşi Seda Çınar'a Taciz! Beni Ve Çocuklarımı...

"Hayat Bilgisi", "Selena" ve "Doksanlar" gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında evlendiği ve iki kız çocuk sahibi olduğu Seda Çınar ile geçtiğimiz aylarda boşandı. Boşanmanın ardından sosyal medya üzerinden taciz edilmeye başladığı söyleyen Seda Çınar, farklı hesaplardan yapılan paylaşımların çocuklarına kadar ulaştığını ve bu durumu yargıya taşıma kararı aldığını açıkladı.

'SENİ YALVARTMAZSAM ADIM SEDA DEĞİL'

Çınar, konuyla ilgili Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne pahasına olursa olsun, beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil. Yarın elimdeki tüm ekran görüntülerini avukatıma veriyorum. Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum. Sadece bekle" ifadelerini kullandı.

Ümit Erdim'in Eski Eşi Seda Çınar'a Taciz! Beni Ve Çocuklarımı... - Resim : 1

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