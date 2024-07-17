Fedon'un, Oğlu Theo ile Benzerliği Görenleri Şok Etti: 'Kopyala Yapıştır'

Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un, oğlu Theo ile verdiği poz, görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyayı sallayan fotoğrafta, Fedon ile oğlu arasındaki şok edici benzerlik dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcılarından Fedon'a övgü dolu yorumlarda bulundu.

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Fedon'un, Oğlu Theo ile Benzerliği Görenleri Şok Etti: 'Kopyala Yapıştır'

Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

1968 yılında Eda Kalyoncu ile dünyaevine giren 77 yaşındaki sanatçının, Theo ve Natali adında iki çocuğu bulunuyor.

BENZERLİKLERİ GÖRENLERİ ŞOK ETTİ

Yaşamını adının özdeşleştiği Bodrum'da sürdüren şarkıcı Fedon'un oğlu ile benzerlikleri ağızları açık bıraktı. Saçlarından tarzlarına kadar bire bir aynı olan Fedon ile oğlu Theo'nun benzerliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

BENZER TARZLARI DİKKAT ÇEKTİ

1973 doğumlu Theo Kalyoncu, Instagram hesabından babası ile fotoğrafını paylaştı. Komedyen Ata Demirer'i izlemeye giden ikilinin tarzı dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Saçlarından giyimlerine kadar bir örnek olan, hatta aynı model ayakkabıyı tercih eden Fedon ve oğlu Theo, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Fedon'un, Oğlu Theo ile Benzerliği Görenleri Şok Etti: 'Kopyala Yapıştır' - Resim : 1

'KOPYALA YAPIŞTIR'

Theo'nun takipçileri; "Maşallah abi kardeşe", "Fedon daha genç duruyor", "Kardeşsiniz deseler inanılır", "İkizler", "Kopyala yapıştır" gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

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