Yargı'ya final öncesi yeni isim

Ay Yapım’ın Kanal D’de ekrana gelen Emmy ödüllü dizisi 'Yargı'nın 95. bölümde veda etmesi planlanıyor.

Yargı'ya final öncesi yeni isim

Yargı” dizisi bayram tatili sonrası yarın yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Diziye yeni bölümlerde oyuncu Ebru Helvacıoğlu konuk olacak. Helvacıoğlu dizide “Serap” rolüne hayat verecek.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nu buluşturan 'Yargı' başta iki sezon olarak planlanmış ancak seyirciden gelen büyük ilgi üzerine üçüncü sezonu da çekilmişti. Dizinin son bölümünün 26 Mayıs’ta ekrana gelmesi planlanıyor.

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