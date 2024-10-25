Vural Çelik'e Veda Mesajı Tepki Çekmişti: Gülse Birsel'in Rol Arkadaşı Suna Keskin'den 'Avrupa Yakası' İtirafı

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik'in, 'Kubilay' karakterini fenomen hale getirdiği 'Avrupa Yakası'nın senaristi Gülse Birsel ile küs olduğu biliniyordu.

Rol arkadaşının cenazesine katılmayan Gülse Birsel, Vural Çelik ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj tepki çekmiş ve sonra paylaşımı silmişti.

Tüm bu yaşananların ardından 'Avrupa Yakası'nda 'Sedef' karakterini canlandıran usta oyuncu Suna Keskin, bir itirafta bulundu. Keskin, "Ben diziye ikinci yılında dâhil oldum. O setlerde ne kırgınlıklar ne yanlışlar yaşanıyor. O sette de bir sürü şeyler yaşandı. Oyuncular, tolere etti. Bu da görmezden gelinebilirdi. Yazık olmuş. Niçin başka birisi hoş görülüyor da ötekine bu hoş görü esirgeniyor. Daha dikkatli olunması gerekir. Keşke denilebilseydi Vuralcığım senden vazgeçmiyoruz" dedi.