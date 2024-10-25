Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Yıllar önce yayınlanan ama halen konuşulmaya devam eden Hayat Bilgisi dizisinde 'Kikirik' karakterini canlandıran Çisil Oral'ın son hali ortaya çıktı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Oral, estetik operasyonlar geçirdi.

Çisil Oral daha önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

"Estetiğe her alanda ilgi duyup seven biriyim. Burun estetiği yaptırdım. Ayrıca dolgu ve botokslar var. Ne gerekiyorsa yaptırdım. Biraz daha iyi görünmek istedim. Hep daha iyi ve güzel olmak insanı motive eden bir durum. Dozunda yaptırıyorum ben de... Dışarıda da insanlar estetikle ilgili çok soru soruyor" demişti.