Volkan Konak, eski eşi Selma Konak ile yeniden evlendi

Sanatçı Volkan Konak evlendi. Selma Konak ile hayatını birleştiren Kuzeyin oğlu Volkan Konak'ın çok heyecanlı olduğu görüldü. Konak'ın bu sürpriz evliliği herkesi şaşırttı.

Volkan Konak 1992 yılında evlendiği Selma Konak'tan dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler.

Evliliği boyunca gözlerden ve magazin basınından uzak duran Selma Konak, evinde çocuklarıyla vakit geçiriyor.