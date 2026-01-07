Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Fenomen Mümine Senna Yıldız'ın İlk Hamlesi Ayet Paylaşmak Oldu

Ünlüler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları açıklanmaya başladı. Testi pozitif çıkan isimler arasında sosyal medya fenomeni Mümine Senna Yıldız da yer aldı. Yıldız’ın sonuçların ardından sosyal medyada yaptığı ilk paylaşım ise dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan çok sayıda isim, Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu tahliline tabi tutulmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun örneklerinde kokain maddesine rastlandığı açıklanmıştı.

TEST SONUCU SONRASI AYET PAYLAŞTI

Test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri olan Yıldız, gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir ayet paylaşarak adından söz ettirdi. Hicr Suresi’nin 97. ayetini yayımlayan fenomen isim, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yürütülen soruşturma çerçevesinde Yıldız’ın evinde yapılan aramalarda 5 gram esrar ve öğütme aparatı ele geçirildiği de belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

