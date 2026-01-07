Gökçe Bahadır’ın Derin Dekoltesine Yeliz Yeşilmen’den Olay Yorum

Gökçe Bahadır’ın davette tercih ettiği derin dekolteli elbise sosyal medyada gündem olurken, Yeliz Yeşilmen’in yorumu tartışma yarattı.

Son Güncelleme:
Gökçe Bahadır’ın Derin Dekoltesine Yeliz Yeşilmen’den Olay Yorum
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Yaprak Dökümü” ve “Hayat Bilgisi” gibi dizilerdeki rolleriyle geniş kitlelerce tanınan Gökçe Bahadır, katıldığı bir davetteki kıyafetiyle sosyal medyada gündeme geldi. Derin sırt ve bacak dekolteli elbisesiyle objektiflere poz veren oyuncunun tarzı, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır, eşiyle birlikte katıldığı davette basın mensuplarının karşısına çıktı. Şıklığıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun tercih ettiği iddialı elbise, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

YEŞİLMEN’İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Gökçe Bahadır’ın Derin Dekoltesine Yeliz Yeşilmen’den Olay Yorum - Resim : 1

Bir dönem cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen de paylaşımlara kayıtsız kalmadı. Bahadır’ın tarzıyla ilgili yaptığı, “Çok cesur, dikkat çekici… En son o da açmaya karar vermiş” şeklindeki yorumu kısa sürede gündem oldu.

Yeşilmen’in sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, “Hemcinsine böyle konuşmak yakışmadı”, “Kıskançlık yapıyorsun”, “Kendine bak önce” gibi yorumlarla eleştirilerini dile getirdi.

Gökçe Bahadır ise hakkında yapılan yorumlara herhangi bir karşılık vermeden davetteki keyifli anlarını paylaşmakla yetindi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yeliz Yeşilmen Gökçe Bahadır
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Hastaneye Kaldırılmıştı: Haldun Dormen'in Sağlık Durumunda Son Durum Ne? Haldun Dormen'in Sağlık Durumunda Son Durum Ne?
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Mina Demirtaş Yeniden Setlere Dönüyor! Yeni Dizide Sürpriz Partner Yeniden Setlere Dönüyor! Sürpriz Partneri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltındaydı... Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı
En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu
Adliye Vurgununda Detaylar Ortaya Çıktı: Organize Yapı Deşifre Oldu! İşte Yeni Görüntüler Adliye Vurgununda Organize Yapı Deşifre Oldu! Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Üç İsim Daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi