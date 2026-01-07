Gökçe Bahadır’ın Derin Dekoltesine Yeliz Yeşilmen’den Olay Yorum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Yaprak Dökümü” ve “Hayat Bilgisi” gibi dizilerdeki rolleriyle geniş kitlelerce tanınan Gökçe Bahadır, katıldığı bir davetteki kıyafetiyle sosyal medyada gündeme geldi. Derin sırt ve bacak dekolteli elbisesiyle objektiflere poz veren oyuncunun tarzı, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır, eşiyle birlikte katıldığı davette basın mensuplarının karşısına çıktı. Şıklığıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun tercih ettiği iddialı elbise, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

YEŞİLMEN’İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Bir dönem cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen de paylaşımlara kayıtsız kalmadı. Bahadır’ın tarzıyla ilgili yaptığı, “Çok cesur, dikkat çekici… En son o da açmaya karar vermiş” şeklindeki yorumu kısa sürede gündem oldu.

Yeşilmen’in sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, “Hemcinsine böyle konuşmak yakışmadı”, “Kıskançlık yapıyorsun”, “Kendine bak önce” gibi yorumlarla eleştirilerini dile getirdi.

Gökçe Bahadır ise hakkında yapılan yorumlara herhangi bir karşılık vermeden davetteki keyifli anlarını paylaşmakla yetindi.

