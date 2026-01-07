Mina Demirtaş Yeniden Setlere Dönüyor! Yeni Dizide Sürpriz Partner

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Yalı Çapkını” ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, yeni projesi “Delikanlı” için hazırlıklarını sürdürüyor. Aşk ve intikam temasını bir arada işleyecek dizi şimdiden merak uyandırırken, başrol kadın oyuncu için Mina Demirtaş’ın adı öne çıkıyor.

YENİ DİZİ “DELİKANLI” İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Henüz yayınlanacağı kanal netleşmeyen dizinin hikâyesine dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kulis bilgilerine göre dizi, Roma sahneleriyle açılacak. Mert Ramazan Demir’in, sevdiği kadın Hazan’la yuva kurabilmek için para biriktiren ve geceleri taksi şoförlüğü yapan Yusuf karakterine hayat vereceği konuşuluyor. Yusuf’un yaşadığı aile dramı ve büyük kayıpların ardından sevdiği kadını da kaybetmesiyle intikamın peşine düşeceği belirtiliyor. Hikâyede Yusuf’un hedefindeki isim ise Dila olacak.

DİLA KARAKTERİNE MİNA DEMİRTAŞ HAYAT VEREBİLİR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis kulis bilgilerine göre OGM Pictures imzalı ve şimdilik “Delikanlı” adıyla anılan projede Dila karakteri için Mina Demirtaş ile görüşmeler devam ediyor. “Kızıl Goncalar” dizisindeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun, anlaşma sağlanması halinde dizide başrol oynayacağı belirtiliyor. Demirtaş’ın yakın zamanda yönetmen Zeynep Günay ile de bir araya geldiği ifade edildi.

Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Mina Demirtaş, yeni diziyle yeniden ekranlarda olacak. Diziye dair kesinleşmiş bilgiler ve yayın takvimi önümüzdeki günlerde netleşecek.

