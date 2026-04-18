Usta Oyuncu Feyha Çelenk Hayatını Kaybetti

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Feyha Çelenk, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Devlet Tiyatroları’nda bir ilke imza atan sanatçının vefatı sanat camiasını derin üzüntüye boğdu.

Tiyatro sahnesine yıllarını adayan ve canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen Feyha Çelenk’ten acı haber geldi. 80 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

TİYATROYA ADANAN BİR ÖMÜR

9 Ağustos 1945’te İstanbul’da dünyaya gelen Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları bünyesinde uzun yıllar boyunca önemli görevler üstlendi. Özellikle Bursa Devlet Tiyatrosu’nun gelişiminde etkin rol oynayan Çelenk, hem sahnedeki performansları hem de yetiştirdiği öğrencilerle Türk tiyatrosuna kalıcı katkılar sundu.

DEVLET TİYATROLARINDA BİR İLKİ BAŞARDI

Sanat yaşamı boyunca birçok başarıya imza atan Çelenk, 1987-1994 yılları arasında Devlet Tiyatroları’nda müdürlük görevini üstlenerek bu göreve getirilen ilk kadın sanatçı oldu. Öncü kimliği ve sanatına olan bağlılığıyla tanınan Çelenk, tiyatro dünyasında saygıyla anılan isimler arasında yer aldı.

SANAT CAMİASI YASTA

Usta sanatçının vefatının ardından yapılan açıklamalarda, Çelenk’in sanat hayatına kattığı değerler ve tiyatroya olan katkıları vurgulandı. Sanatçının, meslek hayatı boyunca hem sahnede hem de eğitim alanında önemli izler bıraktığı ifade edildi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Feyha Çelenk için 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30’da Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Çelenk, aynı gün İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

