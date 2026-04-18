Filmleri Aratmayan Olay! 7 Yıldır Firariydi... Estetik de Kurtarmadı

Ankara'da 2010 yılında öldürülen bir kişinin katil zanlılarını azmettiren ve 7 yıldır firari olarak yurt dışında bulunan Barış Mirza, ülkeye girişinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekipleri, 29 Ekim 2010'da Yenimahalle ilçesi Demetevler'de 28 kurşunla taranan otomobilinde hayatını kaybeden Burak Şen'in (26) katil zanlılarını azmettiren ve 7 yıldır firari olarak Gürcistan'da yaşadığı tespit edilen Barış Mirza'nın yurda döndüğü bilgisini aldı.

AMELİYATLA YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRİP KARDEŞİNE BENZEDİ

Ekipler, Mirza'nın ameliyat ile yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiğini, kardeşinin kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığını tespit etti.

Ekiplerin titizlik çalışması sonucu gözaltına alınan Mirza'nın, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra saç ekimi yaptırdığı, yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiği ve kardeşinin kimliğini kullanarak ülkeye girişinin ardından kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirza, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme: Eski Erkek Arkadaşı Dahil 8 Kişi Tutuklandı Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme
Aydın Merkezli 'Sahte Sertifika' Operasyonu: 6 Tutuklama 'Sahte Sertifika' Operasyonunda 6 Tutuklama
Ataşehir Belediyesi'ne Gece Yarısı Operasyon: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel Dahil Çok Sayıda Gözaltı Ataşehir Belediyesi'ne Gece Yarısı Operasyon: Başkan Onursal Adıgüzel Dahil Çok Sayıda Gözaltı
Çocuklara Özel SIM Hattı Geliyor: Kontrolsüz Kullanım Sona Eriyor Çocuklara Özel SIM Hattı Geliyor: Kontrolsüz Kullanım Sona Eriyor
ÇOK OKUNANLAR
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Kuvvetli Sağanak Kapıda Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Kuvvetli Sağanak Kapıda
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme: Eski Erkek Arkadaşı Dahil 8 Kişi Tutuklandı Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme
Türkiye'nin Dev Zincir Marketi Rakibini Satın Alıyor! Dudak Uçuklatan Rakam Türkiye'nin Dev Zincir Marketi Rakibini Satın Alıyor! Dudak Uçuklatan Rakam
Ataşehir Belediyesi'ne Gece Yarısı Operasyon: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel Dahil Çok Sayıda Gözaltı Ataşehir Belediyesi'ne Gece Yarısı Operasyon: Başkan Onursal Adıgüzel Dahil Çok Sayıda Gözaltı
Filmleri Aratmayan Olay! 7 Yıldır Firariydi... Estetik de Kurtarmadı Filmleri Aratmayan Olay! 7 Yıldır Firariydi... Estetik de Kurtarmadı