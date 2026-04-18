Çocuklara Özel SIM Hattı Geliyor: Kontrolsüz Kullanım Sona Eriyor

Okullarda yaşanan saldırıların ardından çocukların dijital dünyadaki güvenliğini artırmaya yönelik adımlar hızlandı. BTK, 18 yaş altına özel SIM hattı ve ebeveyn kontrolünü güçlendiren yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bunlardan en önemlisi veri sızıntısı ve kişisel bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması riski bulunan VPN'lerin engellenmesi olacak. Bir diğeri ise GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde "çocuk hattı" olarak tanımlanması olacak.

Böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlara ilişkin sınırlayıcı tedbirler alınabilecek. Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

Bu kapsamda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasına ilişkin düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.

BTK tarafından yapılan düzenleme 18 yaş altı kişilerin kullanacağı hatlarda ebeveyn kontrolüne izin veriyor. Yapılan düzenleme ile artık ebeveynler kendi adlarına olan hatları "çocuk sim hattı" olarak tanımlayacak.

Bu uygulamasıyla birlikte çocuk hattı olarak tanımlanan bu hatlara bazı önlemler alınabilecek.

Ayrıca TBMM'de kabul edilen yasal düzenleme ile GSM aboneliklerine sınırlama da getirilerek bir kişi adına sınırsız hat alma dönemi sona erdi.

Kaynak: Sabah

ÇOK OKUNANLAR
