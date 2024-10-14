İzzet Yıldızhan'ın Sahnede Zor Anları! Yürekler Ağza Geldi! Bir Anda Ceketi Tutuştu

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Yıldızhan sahnede “Yapma” adlı uzun havayı seslendirirken, lazer makinesinin arızalanması ceketi tutuştu. Yangın sonucu sırtında ikinci derece yanık oluşmasına rağmen sahneye ara vermeyen türkücü performansını tamamladı.

Bozulan lazer cihazı, Yıldızhan’ın ceketini delip sırtını yaktı, ancak deneyimli türkücü, soğukkanlılığını koruyarak şarkısını söylemeye devam etti.

'CEKETİN PARASINI KİMDEN ALACAĞIZ ŞİMDİ?'

Magazin Şenliği’nin haberine göre, Yıldızhan şarkısını bitirdikten sonra kısa bir ara verip kulise giderek yanığa buz tedavisi uygulattı ve yeni bir ceket giydi. İzleyicilere esprili bir dille hitap eden Yıldızhan, “Bu lazeri bir daha düğünlerde takmasınlar, yandım. Ceketin parasını kimden alacağız şimdi?” sözleriyle hayranlarını güldürdü.

Kaynak: Magazin Şenliği