Ufuk Özkan'dan Nafaka İsyanı: 'Hiç Harcamasam Yine Ödeyemem'

Geçtiğimiz yıl geçirdiği karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, 17 yıllık eşi Nazan Özen’den bir süre önce boşandı. Mahkemenin belirlediği 45 bin TL’lik nafakanın düşürülmesi talebiyle dava açan Özkan, beklediğinin aksine nafaka miktarının artılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Nafakaya isyan eden Özkan, “Hiç harcama yapmasam bile bu miktarı karşılayamıyorum.” dedi.

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Ufuk Özkan'dan Nafaka İsyanı: 'Hiç Harcamasam Yine Ödeyemem'

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Özkan şimdi de eski eşiyle olan nafaka davası yüzünden isyan etti. Özkan, belirlenen 45 bin TL’lik nafakanın düşürülmesi için dava açtı fakat beklediğinin aksine 114 bin TL’ye çıkarıldı. Özkan nafakanın 114 bin TL’ye çıktığını ve bu miktarı ödeyemeyeceğini belirtti.

Ufuk Özkan'dan Nafaka İsyanı: 'Hiç Harcamasam Yine Ödeyemem' - Resim : 1

Konuyla ilgili açıklama yapan Özkan, "Gelirim, dizilerde çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım nedeniyle dizi yapmıyorum, sadece tiyatro yapıyorum. Bu durumda bu kadar yüksek bir nafakayı ödeyemem" dedi.

Özkan, yaşadığı maddi sıkıntıları, " Hiç harcama yapmasam bile bu miktarı karşılayamıyorum. Nafaka düşürme davası açtım" sözleriyle ifade etti.

Ufuk Özkan'dan Nafaka İsyanı: 'Hiç Harcamasam Yine Ödeyemem' - Resim : 2

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eski eşinin 16 yaşındaki çocuğunun nafakasını ödemediğini belirten Nazan Özen, şunları söylemişti:

"Kasım ayından beri yaklaşık 6 aydır tek kuruş nafaka ödemiyor. Mayısta nafaka ceza davamız var. Kendisine her türlü ödeme kolaylığını ve anlayışı göstermemize rağmen hiçbir olumlu adım atmadı. En azından evladının temel ihtiyaçlarını gidermek adına iyi niyet göstermesi gerekirken kendisi konuyla ilgili olumsuz tavrını sürdürmekte ısrar ediyor."

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Kaynak: Mynet

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