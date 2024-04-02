Ünlü şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu

Ünlü şarkıcı Hilal Özdemir, sosyal medya hesabından Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildiğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olan ünlü Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, seçimler sonrasında muhtar olduğu duyurdu.

'Mahallemize Güzel Hizmetler Katmaya Devam Edeceğiz'

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı Özdemir; "Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir." ifadelerini kullandı.

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