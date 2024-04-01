Alişan'dan Şahan Gökbakar açıklaması: Birbirimizi engelledik

Şarkıcı Alişan çocukları Burak, Eliz ve yeğeni Ceylan ile Bebek Parkı'nda piknik yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, bayramı ailesiyle birlikte geçireceğini ve sahne almayacağını açıkladı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "2 Nisan'da ligden çekilebiliriz" açıklamasını değerlendirdi. Ligden çekilme olmayacağını belirten şarkıcı, "İyi bir şey oldu. Gözdağı verildi" dedi.

'O BENİ ENGELLEDİ, BEN ONU'

Ayrıca Galatasaraylı Şahan Gökbakar'a sosyal medya üzerinden göndermede bulunan Alişan, yaşanılan süreci, "Fenerbahçe Avrupa kupasında 6 yemişti ya o gece alay edercesine bir şey paylaşmıştı. Ben de ondan sonra devamlı paylaşmaya başladım. O beni engelledi, ben onu engelledim. Hep birlikte birbirimizi engelledik" ifadeleriyle anlattı.