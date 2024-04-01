Alişan'dan Şahan Gökbakar açıklaması: Birbirimizi engelledik

Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, Galatasaraylı Şahan Gökbakar'a sosyal medya üzerinden yaptığı gönderme hakkında konuştu. Alişan, "O beni engelledi, ben onu engelledim" dedi.

Alişan'dan Şahan Gökbakar açıklaması: Birbirimizi engelledik

Şarkıcı Alişan çocukları Burak, Eliz ve yeğeni Ceylan ile Bebek Parkı'nda piknik yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, bayramı ailesiyle birlikte geçireceğini ve sahne almayacağını açıkladı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "2 Nisan'da ligden çekilebiliriz" açıklamasını değerlendirdi. Ligden çekilme olmayacağını belirten şarkıcı, "İyi bir şey oldu. Gözdağı verildi" dedi.

'O BENİ ENGELLEDİ, BEN ONU'

Ayrıca Galatasaraylı Şahan Gökbakar'a sosyal medya üzerinden göndermede bulunan Alişan, yaşanılan süreci, "Fenerbahçe Avrupa kupasında 6 yemişti ya o gece alay edercesine bir şey paylaşmıştı. Ben de ondan sonra devamlı paylaşmaya başladım. O beni engelledi, ben onu engelledim. Hep birlikte birbirimizi engelledik" ifadeleriyle anlattı.

Etiketler
Alişan Şahan Gökbakar
Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular
Kanser teşhisi konan Kral 3. Charles, Paskalya ayininde: Kate ve William katılmadı Kanser teşhisi konan Kral 3. Charles, Paskalya ayininde: Kate ve William katılmadı
Oy sırası beklemek istemeyen Zeynep Bastık, yerine asistanını koydu Oy sırası beklemek istemeyen Zeynep Bastık, yerine asistanını koydu
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'ndan zafer konuşması: "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi" "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi"
Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi
Hatay'da CHP'den itiraz! İlk destek Özgür Özel'den geldi Hatay'da CHP'den itiraz! İlk destek Özgür Özel'den geldi
DEVA Partisi ilk belediyesini kazandı DEVA Partisi ilk belediyesini kazandı
Tokat'ta seçimi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu kazandı Tokat'ta seçimi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu kazandı