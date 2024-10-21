Ünlü Oyuncu Dünyaevine Girdi, Nikahını Sinem Dedetaş Kıydı

Ateş Kuşları dizisiyle tanınan oyuncu Ergül Miray Şahin, nişanlısı Ertuğrul Ayyıldız’la evlendi. Ünlü oyuncunun nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kıydı.

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"Ateş Kuşları" dizisinde Sare karakterini canlandırdıktan sonra "Dayı" filminde Feride’ye hayat veren oyuncu Ergül Miray Şahin, Ertuğrul Ayyıldız’la dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kıydı.

Ünlü Oyuncu Dünyaevine Girdi, Nikahını Sinem Dedetaş Kıydı - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; salondaki coşkuyu işaret eden başkan Dedetaş “Ben de gelin damat kadar heyecanlandım. Bu güçlü desteğiniz için teşekkürler…” dedi.

Ünlü Oyuncu Dünyaevine Girdi, Nikahını Sinem Dedetaş Kıydı - Resim : 2

'ANCAK AŞIK OLANLAR ANLAR'

Geçen hafta kına gecesi düzenleyen ünlü oyuncu evet demeden “Ancak aşık olanların anlayabileceği şeyler… Çok huzurluyum” diye konuştu. Nikah sonrası çift, aile ve sevdikleriyle birlikte evlendi.

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