Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran Evlendi: İtalya'daki Nikahtan İlk Kareler...

"AİLE VARKEN BAZI ŞEYLER DAHA İYİ OLABİLİR"

Öte yandan geçtiğimiz yıl Defne Samyeli'nin programına katılan Reynmen, aile kurma hayalini "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum" sözleriyle aktarmıştı.