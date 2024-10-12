Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran Evlendi: İtalya'daki Nikahtan İlk Kareler...
'Reynmen' lakaplı ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş, dünyaevine girdi. Uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran'a geçtiğimiz aylarda evlenme teklif eden şarkıcı, İtalya'da nikah masasına oturdu.
"Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran'a geçtiğimiz nisan ayının sonunda evlenme teklif etmişti.
İTALYA'DA EVLENDİLER
Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini bugün nikahla taçlandırdı. İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen törenle dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
Emire Cansu Kurtaran ise Galia Lahav imzalı bir gelinlik tercih ederken; Reynmen ise Loro Piana'dan bir damatlık giydi.
ÇAKAL'DAN PAYLAŞIM
Reynmen'in yakın dostu Emirhan Çakal, gelin ve damadın mutluluğunu bu kare ile gözler önüne serdi.
Ünlü çiftin düğününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
"AİLE VARKEN BAZI ŞEYLER DAHA İYİ OLABİLİR"
Öte yandan geçtiğimiz yıl Defne Samyeli'nin programına katılan Reynmen, aile kurma hayalini "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum" sözleriyle aktarmıştı.