Türk dizi tarihinde bir ilk: Yalı Çapkını başka bir diziyle birleşecek

Ceyda Düvenci, aynı yapımcının işleri olan 'Sakla Beni' ve 'Yalı Çapkını' dizilerinin birleşeceğini duyurdu.

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Türk dizi tarihinde bir ilk: Yalı Çapkını başka bir diziyle birleşecek

Ceyda Düvenci, hafta içi her gün NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde oyuncu İrem Altuğ'u konuk etti. Sultan rolüyle Yalı Çapkını'nda kamera karşısına geçen İrem Altuğ, bu sezon rolü gereği diziye veda etti.

Ceyda Düvenci, İrem Altuğ'la olan sohbetinde iki dizi arasında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek çok önemli bir detaya değindi. Sakla Beni adlı dizide Filiz karakterini canlandıran Ceyda Düvenci, "Sakla Beni ile Yalı Çapkını birleşiyor. Aynı yapım şirketinde olduğumuz için, hikaye ve karakterler bir araya gelecek. Repliklerimde daha önce Yalı Çapkını'ndaki karakterlere göndermeler vardı..." dedi.

NE OLMUŞTU?

Filiz (Ceyda Düvenci) karakteri Sakla Beni'de kızı Naz'a (Asude Kalabek) "Sen farkında mısın insanlar Seyran ve Ferit'in düğünü için hala nasıl konuşuyor? Kız ikinci kez evlendi Ferit'le. Bak nasıl düğün yaptı kendine, hala konuşuluyor. Evler, arsalar, yalılar! O eğitimsiz sonradan görme babası Korhanlardan neler aldı!" demişti.

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