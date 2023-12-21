Şahan Gökbakar'dan Alişan'ı şaşırtan hareket: 'Hayırdır?'

Şarkıcı Alişan X hesabında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini paylaştı. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Alişan, "Hayırdır?!" diyerek kendisini engellediğine dair ekran görüntüsünü yayınladı. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
Şahan Gökbakar'dan Alişan'ı şaşırtan hareket: 'Hayırdır?'

Şarkıcı Alişan X hesabında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini paylaştı. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Alişan, "Hayırdır?!" diyerek kendisini engellediğine dair ekran görüntüsünü yayınladı. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Şahan Gökbakar'dan Alişan'ı şaşırtan hareket: 'Hayırdır?' - Resim : 1

Son Güncelleme:
Şener Şen: Kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz Şener Şen: Kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz
Canan Karatay tavsiye etmişti: Kepçe kepçe içilmeliymiş Canan Karatay tavsiye etmişti: Kepçe kepçe içilmeliymiş
2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız 2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız
Barış Manço'nun ailesi: Verilen ödüllerde onayımız alınmıyor Barış Manço'nun ailesi: Verilen ödüllerde onayımız alınmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
CHP lideri Özgür Özel, gazeteciye yanıt verdi: Hakaret kabul ederim CHP lideri Özgür Özel: Hakaret kabul ederim
'İYİ Partili ismin istifası cebinde' iddiası: 'Yarın bile istifa edebileceği söyleniyor' 'İYİ Partili ismin istifası cebinde' iddiası: 'Yarın bile istifa edebileceği söyleniyor'
Eski eşiyle mahkemelik oldu: "Tehdit ve şantaja asla boyun eğmeyeceğim!" Eski eşiyle mahkemelik oldu: "Tehdit ve şantaja asla boyun eğmeyeceğim!"
İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Tedbirinizi alın İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Tedbirinizi alın