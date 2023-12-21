Şahan Gökbakar'dan Alişan'ı şaşırtan hareket: 'Hayırdır?'

Şarkıcı Alişan X hesabında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini paylaştı. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Alişan, "Hayırdır?!" diyerek kendisini engellediğine dair ekran görüntüsünü yayınladı. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.