Şener Şen: Kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz

Şener Şen'in GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri'nde yaptığı konuşma gündem oldu. Şen, "İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada ancak sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz" dedi.

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Şener Şen: Kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz

GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne-gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında öne çıkan isimler ödüllendirildi.

Törende Zengin Mutfağı oyunuyla ödül alan usta oyuncu Şener Şen, "Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olmamız. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada ancak sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz. Bu gece çıktığımız yolda bizi onurlandıran bir etkinlikle bir aradayız. Başta beş yıldır Zengin Mutfağı'na gelerek eksiltmeyen ilgileriyle bize destek olan seyircilerimize GQ ailesine, beni ve genç arkadaşlarımı bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

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