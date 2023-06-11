Tolga Akış, Zeynep Bastık ile neden ayrıldıklarını açıkladı

Menajer Tolga Akış, geçen yıl boşanma kararı aldıkları ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile ayrılık nedenini açıkladı.

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Tolga Akış, Zeynep Bastık ile neden ayrıldıklarını açıkladı

Şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Ayrılık kararı alan Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Zeynep Bastık, geçen günlerde yeni çıkaracağı şarkısı için dostlarıyla yemekte buluştu. Bastık'ın davetine katılan eski eşi Tolga Akış, biten evlilikleriyle ilgili açıklama yaptı.

DOSTLUĞA İLERLEYİNCE AYRILDIK  

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Akış, "Bizim ilişkimiz zaten yavaş yavaş dostluğa doğru ilerliyor ve o hale geldi diye biz ayrılık kararı aldık. Dolayısıyla dostluğumuzu kaybetmemiz için bir sebep yok. İkimiz de birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

Akış, "Tekrardan evlenir misiniz" sorusuna ise, "Hayır. Öyle bir durumda değiliz. Gayet güzel arkadaşlığımız devam ediyor" yanıtını verdi.

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