Sezon finali yapmıştı: Kızılcık Şerbeti dünya listesinde!

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Feyza Civelek, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle sezon finali yaptı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin final sahnesinde Doğa, kendisini Aylin'le aldatan Fatih'ten ailesinin önünde hesap soruyor. Bir yemek organize eden Doğa, herkesin içinde Fatih'ten hesap sorarak ihanet fotoğraflarını bir bir önüne serdi.

KIZILCIK ŞERBETİ TWİTTER'IN TT LİSTESİNDE YER ALDI

Dizinin final bölümü sosyal medyada gündem olurken, #KızılcıkŞerbeti etiketi dünya sıralamasına girerek üç saat Twitter'ın TT listesinde yer aldı.

Sosyal medyaya ise aldatılan Doğa'nın eşinden aldığı intikam damga vurdu.

DİZİYE CEZA VERİLMİŞTİ

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yayınını 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle durdurmuştu. RTÜK’ün kararına göre diziye beş hafta durdurma ve 1.5 milyon TL’lik para cezası verilmişti.

Daha sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK’ün aldırdığı kararı bozarak yürütmeyi durdurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem