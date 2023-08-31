Teoman sahnede ıslıklandı, basın mensuplarını kovdu!
Kocaeli'de konser veren ünlü sanatçı Teoman, görevli basın mensuplarını alandan kovdu. Sahneye de geç çıkan Teoman, vatandaşlar tarafından tepki olarak ıslıklandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de Teoman konseri düzenlendi.
İzmit Kent Meydanı'nda kurulan sahneye geç gelen Teoman, vatandaşlar tarafından tepki alarak ıslıklandı.
BASIN MENSUPLARINI KOVDU
Konseri takip eden basın mensuplarının kortej alanında olmasını istemeyen Teoman, bu durumu menajerlerine iletti. Teoman tarafından alandan kovulan basın mensupları, konseri dışarıdan takip etmek durumunda kaldı.
TEPKİ TOPLADI
Daha önce de basın mensuplarıyla sorunlar yaşadığı bilinen Teoman, Kocaeli'deki hareketiyle de tepki topladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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