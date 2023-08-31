Teoman sahnede ıslıklandı, basın mensuplarını kovdu!

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de Teoman konseri düzenlendi.

İzmit Kent Meydanı'nda kurulan sahneye geç gelen Teoman, vatandaşlar tarafından tepki alarak ıslıklandı.

BASIN MENSUPLARINI KOVDU

Konseri takip eden basın mensuplarının kortej alanında olmasını istemeyen Teoman, bu durumu menajerlerine iletti. Teoman tarafından alandan kovulan basın mensupları, konseri dışarıdan takip etmek durumunda kaldı.

TEPKİ TOPLADI

Daha önce de basın mensuplarıyla sorunlar yaşadığı bilinen Teoman, Kocaeli'deki hareketiyle de tepki topladı.

Kaynak: Gerçek Gündem