Teoman: 'Arkamdan EYT'li Teoman diye bağıranlar var'

Basın mensuplarıyla sohbet eden Teoman, kendisine "EYT'li Teoman" diye bağırdıklarını söyledi.

Teoman: 'Arkamdan EYT'li Teoman diye bağıranlar var'

Teoman, Cihangir'de kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Habertürk'ün haberine göre, "İki gün önce cover albüm çıktı. Yedi şarkıdan oluşan bir cover yaptım. Tek gitarla çalıp, söyledim ve piyasada sevenlerine kavuştu. 'Aşık Bir Adam' ismi... Bir albüm daha olacak ama yazın sonunda. Üç ay az çalışmak istiyorum, tatil yapacağım. Aralarda konser var ama çok sevdiğim biricik kızımla tatil planımız var. Arkadaşlarımla gideceğim iki tatilim var. Aslında az çalışıp, bol bol dinlenmeyi düşünüyorum" dedi.

EYT SORUSU

Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman'a, "Maaşınız yattı mı?" sorusu yöneltildi. Konuyla ilgili konuşan Teoman, "Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya... 'Teoman bile EYT'li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" ifadelerini kullandı.

MasterChef All Star yarışmacıları sonunda belli oldu: Somer Şef şoku yaşanıyor MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu: Somer Şef şoku yaşanıyor
Et haşlama yaparken tencereye kesinlikle eklemelisiniz: Yemeği daha lezzetli yapıyor Et haşlama yaparken tencereye kesinlikle eklemelisiniz: Yemeği daha lezzetli yapıyor
Tuvaletteki sarı lekeleri yok etmenin yolu! Asla koku da kalmıyor Tuvaletteki sarı lekeleri yok etmenin yolu! Asla koku da kalmıyor
130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry medya davasında tanıklık edecek Prens Harry medya davasında tanıklık edecek
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu
ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler
Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim