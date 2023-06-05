130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry medya davasında tanıklık edecek

Prens Harry'nin Mirror gazetesini çıkaran medya grubuna açtığı "telefon korsanlığı" davası bugün başlıyor. Harry, 130 yıldır mahkemede ifade veren ilk kıdemli kraliyet üyesi olacak.

130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry medya davasında tanıklık edecek

Prens Harry'nin Mirror gazetesini çıkaran medya grubuna açtığı dava bugün başlıyor. Sussex Dükü, yasa dışı olarak telefonuna erişmekle suçladığı medya grubuna karşı açtığı davada tanıklık yaptığında, 130 yıldır mahkemede ifade veren ilk kraliyet üyesi olacak.

Prens Harry, Daily Mirror'ın yayıncısına karşı yasadışı bilgi toplama suçlamasıyla açtığı dava başladığında Yüksek Mahkeme'ye çıkacak.

KRAL EDWARD'DAN SONRA BİR İLK

Harry, Sunday Mirror ve Sunday People'ın da aralarında bulunduğu yayınlarda çalışan gazetecilerin telefon korsanlığı yaptığı, yasa dışı faaliyetler için özel dedektif kullanarak bilgi elde etme yöntemleri uyguladığı iddiasıyla Mirror Group Newspapers (MGN) şirketine tazminat davası açtı.

VII. Edward'dan bu yana Harry, mahkemede tanıklık yaparak kraliyette bir ilke imza atmış olacak. Edward, 1870'teki bir boşanma davasında ve 20 yıl sonrasında bir kart oyunuyla ilgili iftira davasında tanık olarak ifade vermişti.

Kraliyet görevlerini bırakarak ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşen Harry'nin bugün Londra'daki mahkemeye gitmesi ve yarın da gazete avukatları tarafından tanık kürsüsünde çapraz sorgulamaya tabi tutulması bekleniyor.

Harry ve eşi Meghan Markle, üç yıldan uzun bir süre önce ABD'de taşınmış olsalar da, İngiliz mahkemelerindeki hukuk savaşları sürüyor. 

Meghan Markle da geçen yıl Mail on Sunday gazetesine özel hayatının mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 sterlinlik dava açmıştı. 

Öte yandan, 6 Mayıs'taki taç giyme töreni sonrası ilk kez yeniden İngiltere'de bulunan Harry, babası Kral Charles ile görüşemeyecek. Çünkü Kral, beş günlük bir tatil için Romanya'da bulunuyor.

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