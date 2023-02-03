Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil için hapis talebi

Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Erbil’in 7 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Mehmet Ali Erbil’in, “zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz” ve “Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçlarından toplamda 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmayı karar için 10 Şubat tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

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