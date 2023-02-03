Mehmet Günsür’ün annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti.

Mehmet Günsür’ün annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti

Mehmet Günsür’ün annesi Sibel Günsür geçen aralık ayında İstanbul’da özel bir hastanede bypass ameliyatı olmuş ve tedavisi devam ediyordu.

Hayatını kaybeden emekli lise öğretmeni Sibel Günsür önceki gün Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sibel Günsür, 2018 yılında hayatını kaybeden eşinin yanında toprağa verildi. Sibel Günsür, oğlu Mehmet Günsür ve gelini Katerina Mongio ile ‘Kanaga’ dizisinde yer almıştı.

Mehmet Günsür’ün annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti - Resim : 1

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