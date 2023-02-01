Ahmet Kural, kemik tümörü ameliyatı oldu: Tam 5 saat sürdü

Avukat nişanlısı Çağla Gizem Çelik'le evlilik hazırlığı yapan ünlü oyuncu Ahmet Kural, bir süredir sağlık soruları yaşıyordu. Kural, belinden operasyon geçirdi.

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Ünlü oyuncu, önceki gün Çağlayan’daki özel bir hastanede yaklaşık beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı oldu.

Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu öğrenilen Kural’ın, normal odaya alındığı öğrenildi. Oyuncunun belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ise ilerleyen günlerde belli olacak.

OSTEOID OSTEOMA KEMIK TÜMÖRÜ NEDIR?

Osteoid osteoma kemiğin iyi huylu tümörüdür ve iyi huylu kemik tümörlerinin %10’unu oluşturur. Çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür. Genellikle uzun kemikleri tutar (kaval kemiği, uyluk kemiği, kol kemikleri). Diğer kemiklerde de nadir olarak görülmesi mümkündür.