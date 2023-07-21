Sezen Aksu 7 yıl süren davayı kaybetti

Sanatçı Sezen Aksu’nun resmi Youtube kanalındaki video-müzikleri embed kod yöntemiyle kendi sitesinde paylaşan DüğünBuketi’ne açılan dava sonuçlandı. Sezen Aksu davayı kaybetti.

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Sezen Aksu 7 yıl süren davayı kaybetti

Yenigün'den Mina Tetik'in aktardığına göre; DüğünBuketi CEO’su Bilgehan Yılmaz 7 yıldır süren davayı kazandıklarını açıkladı.

Yılmaz “2019’un En İyi Düğün Şarkıları” adlı blog yazısında Sezen Aksu’nun resmi Youtube hesabındaki videonun embed yöntemiyle sitede kullanılması sebebiyle Sezen Aksu’nun prodüksiyon şirketi tarafından DüğünBuketi’ne dava açıldığını ifade etti. Embed yönteminin şarkı dinlenildiğinde Sezen Aksu’nun para kazandığını belirten Yılmaz, bu yöntemle yapılan paylaşımlarda herhangi bir telif kısıtlaması bulunmadığını söyledi.

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