Şevket Çoruh'tan Timuçin Esen ile gerginlik iddialarına esprili yanıt
Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Tetikçinin Oğlu dizisinin çekimlerinde Şevket Çoruh ile Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı iddia edilmişti. Çoruh, konuyla ilgili yorum yaptı.
Timuçin Esen ve Şevket Çoruh başrollü ‘Tetikçinin Oğlu’ dizisi geçen salı ekran macerasına başladı.
Esen’in senaryodaki diyaloglardan mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırdığı için Çoruh ile arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.
“NELER OLMUŞ BRA HİÇ HABER VERMİSEN”
Haklarında çıkan tartışma haberine yorum yapan Şevket Çoruh “Neler olmuş bra hiç haber vermisen” diyerek iddiayı yalanladı.
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