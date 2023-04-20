Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın en acı günü: Bir tanemi kaybettik

Yeliz Şar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, annesi Şehriban Şule Şar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın en acı günü: Bir tanemi kaybettik

Kalp Gözü, Yaprak Dökümü, Çocukluk Günleri, Sudan Sebepler, İşler Güçler, Dürüyenin Güğümleri ve Öğrenci İşleri gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Yeliz Şar’ın annesi yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu, vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.

Yeliz Şar, “Canım annem, hayatım… Bir tanemi maalesef kaybettik. Cenazemiz 19.04.2023 öğle namazında Şakirin Camii’nden kalkacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

Şehriban Şule Şar, kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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