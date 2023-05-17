Sevim Emre, 'Orhan Gencebay öldü' haberi sonrası Elon Musk'a seslendi: Kocamı öldürenleri bulun

Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, hakkında Twitter'da öldüğü yönünde çıkan haberlerle gündeme geldi.

Sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan usta şarkıcı Orhan Gencebay, hakkında çıkan haberleri yalanlamış oldu.

SEVİM EMRE ELON MUSK'A SESLENDİ

Gencebay'ın eşi Sevim Emre, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak ateş püskürdü. Sevim Emre, Twitter'ın sahibi Elon Musk'a seslenerek şunları söyledi:

"Bütün dostlarımız perişan oldu, böyle bir çirkinlik olamaz. Bu edep yoksunları insan doğmuşlar ama insan kalamamışlar. Yazıklar olsun, milyonlarca insanı üzdüler. Oğlumuzun aramasıyla haberi öğrendik ve şok olduk. Sabaha kadar telefonumuz durmadı aramayan insan kalmadı. Hepsine saygılar, sevgiler gönderiyorum. Orhan Baba sağlıklı, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ben Elon Musk'a sesleniyorum; sahte haber yaparak kocamı öldürenleri bulun. Orhan Gencebay dünya çapında bir sanatçı böyle bir şey olamaz.

Benim hesabımda paylaşımdan dolayı askıya alındı. Böyle bir terbiyesizlik nasıl yapılır diye söylendiğimde hesabım kapandı. Bu nasıl bir terbiyesizlik nasıl bir zavallılıktır? Hepsine manevi tazminat davası açacağım. Böyle bir şey yaptıklarına onları pişman edeceğim. Bunun peşini asla bırakmayacağım. Tüm insanlara böyle bir şey yapmalarına izin vermeyeceğim. Ben Orhan Bey'in yanında olmasaydım haberi görünce kalp krizi geçirirdim. Allah onu bizi ve evlatlarına bağışlasın. Kötülerden nefret ediyorum. Çok sinirlerim bozuk, Allah kimseye yaşatmasın. Bu şekilde habercilik ve insanlık olmaz. Kendi kötülüklerinde boğulsunlar. Onları Allah'a havale ediyorum.

Biz kendi dünyamızda yaşıyoruz ve kimseye kötülük düşünmüyoruz. Ben kimsenin sayfasına girip kötü yorum bile yapmadım. Ölüm yaşa bakmaz, kime ne olacağı belli olmaz. Herkes yaptığında kendi utansın. Bu tarz insanlardan nefret ediyorum. Böyle insanlar dünyayı kirletiyor. Bunlar yaşadığı için pişman olsunlar. Orhan Bey gayet iyi, onu arayanlarla konuştu iyi olduğunu söyledi."