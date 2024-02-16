Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti dizisindeki akıbeti belli oldu.

Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in dizideki akıbeti belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Dizide Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumu iyiye giden ve yoğun bakımdan normal odaya alınan Settar Tanrıöğen'in karakteri Apo'nun akıbetinin ne olacağını merak ediyordu.

Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; Abdullah hikâye gereği Covid-19'a yakalanıp evde karantinaya alınacak.

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