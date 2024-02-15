Aşık Mahzuni Şerif iddiası: 53 yaşındaki kızı ortaya çıktı!

"Çeşmi Siyahım", "Dom Dom Kurşunu" ve "Mamudo" gibi birçok ünlü türkülerin sahibi, son asrın en büyük halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, 17 Mayıs 2002 yılında hayatını kaybetmişti. Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 8 çocuğu olduğu bilinen Mahzuni Şerif’in, Gülören Çelik isimli 53 yaşında bir kızının daha ortaya çıktığını ve Çelik’in geçtiğimiz günlerde DNA testi ile %99.9 Âşık Mahzuni Şerif’in kızı olduğunun belirlendiğini iddia etti.

Kızının fotoğrafını da paylaşan Akay, “Dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterilen Âşık Mahzuni Şerif'in hayatının, sinema filmi haline getirileceğini duydum. Ünlü halk ozanının hayatı beyazperdeye yansımamadan önce, senaristlerin bu detayı da öğrenmesi gerektiğini düşünerek, uzun süredir yaptığım çok özel bir araştırmayı kaleme alıyorum” ifadelerini kullandı.

Onur Akay kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi sizlere ismini vermek istemeyen Mahzuni ailesinin bir bireyinden öğrendiğim, çok özel bir bilgiyi aktaracağım. Âşık Mahzuni Şerif’in bir kızı daha ortaya çıktı. Hem şiir yazan, hem de türkü söyleyen 53 yaşındaki Gülören Çelik isimli bir hanım, Mahzuni Şerif’in kızı olduğunu bazı belgelerle ünlü ozanın oğlu Emrah Mahzuni’ye ifade etti. Ancak Emrah Bey, babasına tıpa tıp benzeyen Gülören Hanım’ı reddetti. Gülören Hanım da mahkemeye başvurdu ve geçtiğimiz 2023 yılının Aralık ayında Emrah Bey savcılık vasıtasıyla Maraş’a kan vermek üzere getirildi. Emrah Bey ve Gülören Hanım’dan kan örnekleri alınarak DNA testi yapıldı. Bu olayı gizli tutan aile, ünlü ozanın mezarının açılmasını istemedi. Gülören Hanım’ın Mahzuni Şerif’in kızı olduğu ihtimaline bazı kardeşler kesin gözle bakarken, DNA testi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve Mahsuna Berçenekli mahlasını kullanan Gülören Çelik’in, %99.9 Âşık Mahzuni Şerif’in kızı olduğu belirlendi. Zarfı açarak sonucu gören Emrah Mahzuni ise ağlayarak kardeşine sarıldı ve iki kardeş gözyaşlarına boğuldu. Gülören Hanım şimdi Âşık Mahsuni Şerif’in nüfusuna geçtiği ve soyadının Şerif olduğu yeni kimliğini bekliyor.